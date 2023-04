Di Marzio: «Inter, miglior occasione possibile! Critiche al Benfica» (Di lunedì 10 aprile 2023) Per l’Inter domani può essere un’occasione per Interrompere la serie senza vittorie che dura da cinque settimane, contro un Benfica reduce dalla sua terza sconfitta stagionale. Di Marzio, in collegamento dall’Estadio da Luz per Sky Sport 24, fa sapere che l’ambiente a Lisbona non è entusiasta come si pensava. IL MOMENTO GIUSTO? – Gianluca Di Marzio è a Lisbona e in Portogallo il clima per le Aguias non è dei migliori: «Negli ultimi tre giorni sono piovute tante Critiche al Benfica. Per l’Inter è la miglior occasione possibile per affrontare il Benfica: è in difficoltà. Ha giocato malissimo, ha avuto Critiche, mancano Nicolas Otamendi e Alexander Bah, ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Per l’domani può essere un’perrompere la serie senza vittorie che dura da cinque settimane, contro unreduce dalla sua terza sconfitta stagionale. Di, in collegamento dall’Estadio da Luz per Sky Sport 24, fa sapere che l’ambiente a Lisbona non è entusiasta come si pensava. IL MOMENTO GIUSTO? – Gianluca Diè a Lisbona e in Portogallo il clima per le Aguias non è deii: «Negli ultimi tre giorni sono piovute tanteal. Per l’è lapossibile per affrontare il: è in difficoltà. Ha giocato malissimo, ha avuto, mancano Nicolas Otamendi e Alexander Bah, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Di Marzio: «Inter, miglior occasione possibile! Critiche al Benfica» - - ICDb_tv : Benfica vs Inter Milan is on Sky Italia 4K UHD. Reporter is Andrea Paventi. Reporter is Matteo Barzaghi. Reporter i… - ICDb_tv : Benfica vs Inter Milan is on Sky Italia 4K UHD. Reporter is Andrea Paventi. Reporter is Matteo Barzaghi. Reporter i… - biagiolombardi9 : @SkySport giornalisti venduti, parlate solo di Milan Inter e Juve. nell'intero pomeriggio non avete neanche fatto u… - infoitsport : Di Marzio: “Il futuro di Inzaghi? L’Inter si sta guardando intorno, la verità su Conte e de Zerbi” -