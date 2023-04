“Devo dirvi una cosa su mamma”. Giaele De Donà, la bella notizia su Tatiana dopo il GF Vip (Di lunedì 10 aprile 2023) Un Pasqua commovente per Giaele De Donà. L’ex concorrente del GF Vip 7, condotto da Alfonso Signorini, ha infatti passato le festività in famiglia. Per chi non lo sapesse però, la bella moglie di Bradford Beck, ha la mamma che non sta troppo bene. Le due sono legatissime e il loro amore è incantevole, ma la donna nasconde anche un grande dolore. La mamma di Giaele infatti, soffre di una malattia che l’ha costretta a vivere sulla sedia a rotelle. La signora Tatiana, nonostante i gravi problemi però, non sembra aver perso il sorriso e la voglia di combattere. E infatti, proprio durante le festività pasquali, la figlia è tornata a Vittorio Veneto, il suo paese d’origine, proprio per stare in famiglia e con la mamma. Su Instagram la meravigliosa modella ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) Un Pasqua commovente perDe. L’ex concorrente del GF Vip 7, condotto da Alfonso Signorini, ha infatti passato le festività in famiglia. Per chi non lo sapesse però, lamoglie di Bradford Beck, ha lache non sta troppo bene. Le due sono legatissime e il loro amore è incantevole, ma la donna nasconde anche un grande dolore. Ladiinfatti, soffre di una malattia che l’ha costretta a vivere sulla sedia a rotelle. La signora, nonostante i gravi problemi però, non sembra aver perso il sorriso e la voglia di combattere. E infatti, proprio durante le festività pasquali, la figlia è tornata a Vittorio Veneto, il suo paese d’origine, proprio per stare in famiglia e con la. Su Instagram la meravigliosa modella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... googiesver : jk x jb alle tre del mattino mi sembra tanto un’allucinazione devo dirvi - ceciechianti : Non avrei mai pensato di guardare ste fanart di cod boh slay io vivo per questa roba che devo dirvi, guilty - wxsteofenergy : devo dirvi. la tentazione è tanta - googiesver : io devo dirvi che la sto ballando sempre per casa ogni volta che mi alzo dal letto…… - Donnalisia21698 : Posso dirvi che siete scandalosi... Nemmeno il giorno di Pasqua lasciate in pace le persone... Ma andate a respirar… -

Dossier: Jackie Brown (1997), il terzo film di Quentin Tarantino - Il Cineocchio ... per poi ottenere la meritata considerazione nel corso del tempo Questa ve la devo raccontare. Ero ... Al momento del conto inizia una lite, una questione di mancia che non sto qui a dirvi chi fosse lo ... GARANTITO IGP. Nasce Colfondo e viene a galla - Alta fedeltà Ma adesso la bocca la devo chiudere perché si entra in degustazione: ne ho degustati 17 dell'ultima ... Per adesso posso dirvi che sono vini molto diversi tra loro , un range di degustazione complesso e ... Rifiutate l'attualità musicale Non devo dirvi io come muovervi. Disponetevi all'abbandono. Rifiutate ogni mediazione possibile, tutto deve diventare intollerabile. Non fatevi rifilare la mediocrità, in ogni sua mascheratura. ... ... per poi ottenere la meritata considerazione nel corso del tempo Questa ve laraccontare. Ero ... Al momento del conto inizia una lite, una questione di mancia che non sto qui achi fosse lo ...Ma adesso la bocca lachiudere perché si entra in degustazione: ne ho degustati 17 dell'ultima ... Per adesso possoche sono vini molto diversi tra loro , un range di degustazione complesso e ...Nonio come muovervi. Disponetevi all'abbandono. Rifiutate ogni mediazione possibile, tutto deve diventare intollerabile. Non fatevi rifilare la mediocrità, in ogni sua mascheratura. ... Svedesi da corsa: le Saab turbo che hanno lasciato il segno AlVolante