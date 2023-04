"Deve accelerare i lavori". Feltri sprona il governo Meloni (Di lunedì 10 aprile 2023) E' bastata la Pasquetta per mettere in ginocchio il sistema autostradale italiano. Macchine in fila per ore, tanto che perfino Flavio Briatore si è trovato imbottigliato nel traffico e si è sfogato sui social. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda il 10 aprile su Rete4. In collegamento c'era anche Vittorio Sgarbi, condirettore di Libero, che ha dato i suoi consigli al governo guidato da Giorgia Meloni. Pasqua da tutto esaurito: boom di turisti e traffico Ne parliamo con @vFeltri a #StaseraItalia: "Mi auguro che questo governo riesca ad accelerare un po' i lavori" pic.twitter.com/rd97o4qhDM — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 10, 2023 "Le nostre autostrade in buona parte funzionano abbastanza bene e sono scorrevoli mentre quelle ... Leggi su iltempo (Di lunedì 10 aprile 2023) E' bastata la Pasquetta per mettere in ginocchio il sistema autostradale italiano. Macchine in fila per ore, tanto che perfino Flavio Briatore si è trovato imbottigliato nel traffico e si è sfogato sui social. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda il 10 aprile su Rete4. In collegamento c'era anche Vittorio Sgarbi, condirettore di Libero, che ha dato i suoi consigli alguidato da Giorgia. Pasqua da tutto esaurito: boom di turisti e traffico Ne parliamo con @va #StaseraItalia: "Mi auguro che questoriesca adun po' i" pic.twitter.com/rd97o4qhDM — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 10, 2023 "Le nostre autostrade in buona parte funzionano abbastanza bene e sono scorrevoli mentre quelle ...

