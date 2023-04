Delirio Sinner, che balzo in classifica: è il numero 8 del mondo! (Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA - Grazie agli 80 punti scaduti a Holger Rune, Jannik Sinner registra il suo nuovo best ranking salendo all'ottava posizione della classifica mondiale Atp. Ruud, invece, scavalca Medvedev al 4° ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA - Grazie agli 80 punti scaduti a Holger Rune, Jannikregistra il suo nuovo best ranking salendo all'ottava posizione dellamondiale Atp. Ruud, invece, scavalca Medvedev al 4° ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jarslover : @IlCavour e chi ha detto niente infatti. Speravo che con questa finale avrebbe zittito un po' di persone ma adesso… - andreastoolbox : Atp Miami, lo scambio Sinner-Alcaraz è da urlo: pubblico in delirio. VIDEO #Miami, #Atp #lo #Sinner-Alcaraz… - infoitsport : Atp Miami, lo scambio Sinner-Alcaraz è da urlo: pubblico in delirio - tonalissima : Sono le otto e mezza di mattina e la tl è 1 già in delirio per Sinner 2 Iniziano a spuntare i miei cari sclerati d… - Raffael09417931 : RT @Raffael09417931: #sinneralcaraz Che partita! Che Tennis! Che Campioni! Che emozioni! Che notte! Jannik #Sinner batte un ottimo Alcaraz… -