Def | fonti ministero | nel 2023 Pil +1% | deficit al 4 | 5%

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Crescita del Pil dell'1% e deficit al 4,5% nel 2023: sono queste le stime programmatiche che saranno scritte nel Documento di Economia e Finanza che domani arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri. A riferirlo sono fonti nel Mef. Lo scenario tendenziale, sempre secondo le stime indicate dalle stesse fonti, vede una crescita del Pil dello 0,9% e un deficit al 4,35%. Per il 2024, le stime programmatiche indicano una crescita del Pil dell'1,4% e un deficit oltre il 3%. Il debito programmatico per il 2022 si attesta al 144,4% per calare al 140,9% nel 2025.

ROMA, 10 APR Crescita che centra l'1% del Pil e deficit al 4,5%, rispetto a uno scenario tendenziale che vede il Pil allo 0,9% e il deficit al 4,35%: sono queste, secondo quanto si apprende da fonti Mef, le stime programmatiche che il governo si appresta a scrivere nel Documento di economia e finanza che sarà domani sul tavolo del Consiglio dei ministri. Per il 2024 il Pil, sempre nel quadro programmatico, è stimato all'1,4% e il deficit oltre il 3%.