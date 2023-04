Def | a disposizione un tesoretto di 3 miliardi Riviste al rialzo le stime sul Pil | +1%

(Di lunedì 10 aprile 2023) Ci sarà una crescita più spedita rispetto alledi pochi mesi fa, con il Pil che quest’anno salirà dell’1%, contro lo 0,6% fissato nella Nota di aggiornamento al Def di novembre. Quest’anno non ci saranno più di 3da utilizzare per il caro bollette o per diminuire il debito pubblico. Il Documento di economia e finanza per il 2023 in consiglio dei ministri

Una crescita leggermente migliore di quanto previsto pochi mesi fa, con il prodotto interno lordo che quest’anno salirà dell’1%, contro lo 0,6% fissato come obiettivo nella Nota di aggiornamento al De ...Si scrive Def, si legge margini di manovra che il governo avrà a disposizione nei prossimi mesi. Perché è proprio dal Documento di economia e finanza, che approderà ...