Dax Harwood sulla separazione con la WWE | ”Credete in voi stessi | anche se nessun altro vuole farlo ”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 10 aprile 2023) Daxha avuto modo di fare una “dedica” a suo modo pungente per il terzo anniversario delladegli FRT, allora conosciuti come i The Revival, dalla WWE. In WWE il duo era per l’appunto conosciuto sotto il nome The Revival. Oggi sono 3 anni precisi da quando i due si separarono dalla compagnia di Stamford, e Dax ha deciso di “fare una dedica” a modo suo rispondendo in modo abbastanza particolare al Tweet originariamente postato dalla WWE. “Credi in te stesso,quando. Dax.” Recentemente gli FRT hanno vinto un match career vs titles ad AEW Dynamite, lasciando di sicuro capire a tutti il loro volere restare nella compagnia di Tony Khan, ed ora sono nuovamente AEW Tag Team ...