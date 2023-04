David Crosby "è morto di Covid"; la rivelazione di Graham Nash (Di lunedì 10 aprile 2023) David Crosby, il leggendario musicista rock americano scomparso a 81 anni lo scorso 19 gennaio, è morto dopo aver contratto il Covid . Lo ha rivelato l'amico e collega Graham Nash , in un'intervista per... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 aprile 2023), il leggendario musicista rock americano scomparso a 81 anni lo scorso 19 gennaio, èdopo aver contratto il. Lo ha rivelato l'amico e collega, in un'intervista per...

