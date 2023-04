Darmian, dubbio sulla posizione: dipende da un altro giocatore – Sky (Di lunedì 10 aprile 2023) Allenamento di rifinitura in corso in casa Inter in vista della sfida di domani contro il Benfica, valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League. Occhio alla posizione di Matteo Darmian, come riporta l’inviato di Sky Sport Massimiliano Nebuloni. SCELTE IN DIFESA – Ancora da decidere in queste ore la difesa dell’Inter che affronterà il Benfica domani sera alle 21 all’Estadio da Luz. Secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Appiano Gentile, oltre al dubbio in attacco tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku, resta da sciogliere anche un dubbio in difesa. Che riguarda la posizione di Matteo Darmian. Tutto dipende dalla presenza in campo o meno di Danilo D’Ambrosio: se così fosse, il numero 36 agirebbe sulla fascia destra al posto ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Allenamento di rifinitura in corso in casa Inter in vista della sfida di domani contro il Benfica, valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League. Occhio alladi Matteo, come riporta l’inviato di Sky Sport Massimiliano Nebuloni. SCELTE IN DIFESA – Ancora da decidere in queste ore la difesa dell’Inter che affronterà il Benfica domani sera alle 21 all’Estadio da Luz. Secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Appiano Gentile, oltre alin attacco tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku, resta da sciogliere anche unin difesa. Che riguarda ladi Matteo. Tuttodalla presenza in campo o meno di Danilo D’Ambrosio: se così fosse, il numero 36 agirebbefascia destra al posto ...

