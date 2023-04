(Di lunedì 10 aprile 2023) La Russia nega responsabilità, mentre gli esperti valutano l'impatto della più grande fuga di notizie sulla guerra in Ucraina. Per la Cnn, Kiev è stata costretta a rivedere i piani militari. Bertolotti (Start Insight - Ispi): “Siamo in piena battaglia fra informazione e controinformazione, è un evento dinamizzante del conflitto”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dseimpianti : Ferma in tempo i danni da allagamento ?? Una fuoriuscita d'acqua può causare danni, è possibile intervenire monitora… -

Nell'impatto la condotta principale ha riportato sericon una grossadi metano. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che, insieme agli addetti della società di fornitura,...... impedendo la normaled'aria. La posizione fetale è senza dubbio quella più adatta per ... come riconoscere un buon filtro solare per arrivare all'estate senzaalla pelle Perché le ...... sono andate avanti per un anno e mezzo: ora l'avviso di conclusione da parte degli investigatori con l'accertamento, dal 2019 ad oggi, di una progressivadi carburante da alcuni serbatoi ...

Danni da fuoriuscita. La strategia Hack-and-Leak resta la più promettente per Mosca L'HuffPost

Anche se il Cremlino esclude in modo sornione un ruolo della sua intelligence nella fuoriuscita di documenti top secret del Pentagono: "La tendenza a incolpare sempre la Russia per tutto è diventata ...oltre 170mila persone sulla costa hanno subìto danni per la fuoriuscita di petrolio e quasi 17mila pescatori hanno perso il lavoro a causa del divieto temporaneo di pesca imposto dalle autorità.