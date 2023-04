(Di lunedì 10 aprile 2023) La Russia nega responsabilità, mentre il Pentagono parla di "grave rischio alla sicurezza" per la più grande fuga di notizie sulla guerra in Ucraina. Per la Cnn, Kiev è stata costretta a rivedere i piani militari. Bertolotti (Start Insight - Ispi): “Siamo in piena battaglia fra informazione e controinformazione, è un evento dinamizzante del conflitto”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Danni da fuoriuscita. La strategia Hack-and-Leak resta la più promettente per Mosca (di G. Belardelli) - dseimpianti : Ferma in tempo i danni da allagamento ?? Una fuoriuscita d'acqua può causare danni, è possibile intervenire monitora… -

Tra le strategie messe in campo dalla Russia in questa lunga fase transitoria del conflitto in Ucraina, c'è il rafforzamento del confine nord - occidentale, come conferma il vice comandante delle ...Nell'impatto la condotta principale ha riportato sericon una grossadi metano. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che, insieme agli addetti della società di fornitura,...... impedendo la normaled'aria. La posizione fetale è senza dubbio quella più adatta per ... come riconoscere un buon filtro solare per arrivare all'estate senzaalla pelle Perché le ...

Danni da fuoriuscita. La strategia Hack-and-Leak resta la più promettente per Mosca L'HuffPost

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Russia nega responsabilità, mentre gli esperti valutano l'impatto della più grande fuga di notizie sulla guerra in Ucraina. Per la Cnn, Kiev è stata ...