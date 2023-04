Dalla strada al palco, anticipazioni terza puntata: chi sono gli ospiti di martedì 11 aprile 2023 (Di lunedì 10 aprile 2023) Torna domani sera, martedì 11 aprile, in prima serata, l’appuntamento con Dalla strada al palco, la trasmissione condotta da Nek. Uno show che riaccende i riflettori sugli artisti di strada che raccontano le loro storie al pubblico. Vicende fatte di divertimento e fallimenti nel variegato mondo dello spettacolo dei busker. Gli artisti offrono un saggio delle loro qualità professionali Un evento atteso nel quale si esibiscono cantanti e musicisti offrendo un saggio delle loro qualità professionali e del talento che li caratterizza. E tra i tanti artisti presenti ne verranno scelti i tre più belli e rappresentativi della serata scelti da una giuria comporta tra gli altri dai ‘passanti importanti, Nino Frassica e J-Ax, oltre che dai telespettatori a casa. Tutti i gruppi selezionati nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) Torna domani sera,11, in prima serata, l’appuntamento conal, la trasmissione condotta da Nek. Uno show che riaccende i riflettori sugli artisti diche raccontano le loro storie al pubblico. Vicende fatte di divertimento e fallimenti nel variegato mondo dello spettacolo dei busker. Gli artisti offrono un saggio delle loro qualità professionali Un evento atteso nel quale si esibiscono cantanti e musicisti offrendo un saggio delle loro qualità professionali e del talento che li caratterizza. E tra i tanti artisti presenti ne verranno scelti i tre più belli e rappresentativi della serata scelti da una giuria comporta tra gli altri dai ‘passanti importanti, Nino Frassica e J-Ax, oltre che dai telespettatori a casa. Tutti i gruppi selezionati nel ...

