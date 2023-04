Dalai Lama si scusa per aver chiesto a bambino di “succhiargli lingua” (Di lunedì 10 aprile 2023) Ha baciato un bambino sulle labbra e poi gli ha chiesto di ”succhiargli la lingua”. Protagonista il Dalai Lama, che ora si scusa dopo che il video che ritrae la scena è stato condiviso sui social diventando virale e scatenando polemiche. L’episodio si è verificato a febbraio nella città di Dharamshala, in India, nello stato dell’Himachal Pradesh. L’ufficio del leader spirituale ha diffuso oggi una nota nella quale si legge che “desidera scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, così come con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato”. Il Dalai Lama, prosegue la nota, “si rammarica” ??per quanto accaduto. “Sua Santità spesso prende in giro le persone ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 aprile 2023) Ha baciato unsulle labbra e poi gli hadi ”la”. Protagonista il, che ora sidopo che il video che ritrae la scena è stato condiviso sui social diventando virale e scatenando polemiche. L’episodio si è verificato a febbraio nella città di Dharamshala, in India, nello stato dell’Himachal Pradesh. L’ufficio del leader spirituale ha diffuso oggi una nota nella quale si legge che “desiderarsi con il ragazzo e la sua famiglia, così come con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possonocausato”. Il, prosegue la nota, “si rammarica” ??per quanto accaduto. “Sua Santità spesso prende in giro le persone ...

