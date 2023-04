Dalai Lama costretto a scusarsi: aveva chiesto a un bimbo di succhiargli la lingua. E il video diventa subito virale (Di lunedì 10 aprile 2023) Il leader spirituale tibetano, il Dalai Lama, e’ stato costretto a scusarsi dopo che un video in cui chiedeva a un ragazzino di succhiargli la lingua ha scatenato forti reazioni sui social media. Il video, che e’ diventato virale, mostra il Dalai Lama, 87 anni, che bacia sulle labbra un bambino chinato per rendergli omaggio. Il monaco buddista viene quindi visto tirare fuori la lingua mentre chiede al giovane di succhiarla. “Puoi succhiarmi la lingua”, si sente dire nel video girato durante un evento a McLeod Ganj, un sobborgo della citta’ di Dharamshala nel nord dell’India, il 28 febbraio. “Sua Santita’ desidera ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) Il leader spirituale tibetano, il, e’ statodopo che unin cui chiedeva a un ragazzino dilaha scatenato forti reazioni sui social media. Il, che e’to, mostra il, 87 anni, che bacia sulle labbra un bambino chinato per rendergli omaggio. Il monaco buddista viene quindi visto tirare fuori lamentre chiede al giovane di succhiarla. “Puoi succhiarmi la”, si sente dire nelgirato durante un evento a McLeod Ganj, un sobborgo della citta’ di Dharamshala nel nord dell’India, il 28 febbraio. “Sua Santita’ desidera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Un bambino chiede al Dalai Lama un abbraccio. Il Dalai Lama lo bacia sulle labbra per poi chiedergli di “succhiargl… - MediasetTgcom24 : Tibet, il Dalai Lama si scusa per aver chiesto a un bambino di 'succhiargli la lingua' #10aprile - repubblica : Il Dalai Lama bacia un bambino e gli chiede: 'Succhiami la lingua'. Poi le scuse - EffeEkis : @MakaGuerra593 Da tanto asco como lo del Dalai Lama. - William75371868 : @La_Piera7 Siamo arrivati ad un punto che non puoi più fidarti nemmeno del Dalai Lama? ?? Rimango basito... -