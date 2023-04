Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nontiavvicinare : @ZanoMind THENONA DORMIENTE LUCE GUERRIERO-BESTIA/FUSIONE/EFFETTO Athena+Thenona, dea delle puzze Quando questa… - Bobbi793 : @FratellidItalia PUNTO 1) + 0,9% É LA CRESCITA STIMATA NEL DEF (DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE APPROVATO DAL GOVERNO S… - LegacoopN : Il presidente #Gamberini: abbiamo ripreso le relazioni con il governo e altre associazioni presentando un gruppo di… - JackTerron : RT @nahemorte218: Appena scoperto l'origine della parola 'ciao': 'Dal venez. s-ciao, s-ciavo ‘(sono suo) schiavo’ •1905.' Senza saperlo u… - nahemorte218 : Appena scoperto l'origine della parola 'ciao': 'Dal venez. s-ciao, s-ciavo ‘(sono suo) schiavo’ •1905.' Senza sap… -

... la spinta di 0,6 punti attesaPnrr appare già ridimensionata. Meno rosee invece appaiono le previsioni per gli anni successivi: per il 2024 e 2025 le previsioni deldovrebbero essere più ...... la spinta di 0,6 punti attesaPnrr appare già ridimensionata. Meno rosee invece appaiono le previsioni per gli anni successivi: per il 2024 e 2025 le previsioni deldovrebbero essere più ...leggi anche Pensioni, buone notizie: adesso la riforma è possibile Spendere i soldi del Pnrr sarà davvero impossibile Da alcuni giorni i toni sul Pnrr sono tornati a salire e questo perché ...

Dal Def alle nomine, settimana decisiva per il governo Il Sole 24 ORE

Con l’incognita, anche qui fuori dall’Italia, della durata e dell’intensità del ... Per provare a controbilanciare la spirale negativa, nel Def si confermerà il deficit al 3,7%, almeno stando alle ...Dopo Pasqua è tempo di conti, martedì i nuovi obiettivi del Def: si parla di un +0,9% che addirittura potrebbe arrivare a toccare il +1% ...