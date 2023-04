Da Van der Poel a Pogacar a… Pantani: quando il 21 è il numero della gloria (Di lunedì 10 aprile 2023) Ventuno, ventuno, ventuno. Tre volte di fila, roba che alla roulette - per esempio - sarebbe da non credere. Tra Milano - Sanremo, Giro delle Fiandre e Roubaix è andata proprio così: ha sempre vinto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 aprile 2023) Ventuno, ventuno, ventuno. Tre volte di fila, roba che alla roulette - per esempio - sarebbe da non credere. Tra Milano - Sanremo, Giro delle Fiandre e Roubaix è andata proprio così: ha sempre vinto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Ha fatto una corsa stupenda. A tutta. Senza freni. Ha rischiato fino alla fine. Ha vinto. L'imperatore: Mathieu van… - Eurosport_IT : L'Imperatore si prende anche la Roubaix, la terza Monumento in carriera: un fenomeno, Mathieu van der Poel ????… - ilfoglio_it : Per conquistare la #ParisRoubaix serve pedalare il più forte possibile, stare in piedi e con le gomme gonfie. La vi… - GazzettinoL : Brevi di sport Mathieu van der Poel vince in solitaria la 120ma Parigi-Roubaix una 'classica' di ciclismo . l'ita… - Gazzetta_it : Da Van der Poel a Pogacar a… Pantani: quando il 21 è il numero della gloria#Ciclismo -