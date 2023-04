Da martedì temperature in rialzo ma il bel tempo durerà poco (Di lunedì 10 aprile 2023) AGI - Dopo una Pasquetta di tempo variabile sull'Italia e piogge e temporali in diverse regioni del Sud, da domani tornerà l'alta pressione con tempo più stabile e temperature in rialzo e temperature in rialzo. Gli esperti del Centro Meteo Italiano avvertono però che potrebbe essere solo una parentesi, seguita da una nuova perturbazione atlantica da mercoledì. Domani l'alta pressione atlantica si estenderà nuovamente sull'Italia portando bel tempo e temperature più miti, anche se non mancheranno le nuvole soprattutto al Centro-Nord. Da mercoledì una nuova perturbazione attraverserà prima il Nord, poi il Centro, accompagnata da aria fredda che darà luogo a un nuovo calo termico, mentre le regioni meridionali saranno raggiunte da ... Leggi su agi (Di lunedì 10 aprile 2023) AGI - Dopo una Pasquetta divariabile sull'Italia e piogge erali in diverse regioni del Sud, da domani tornerà l'alta pressione conpiù stabile einin. Gli esperti del Centro Meteo Italiano avvertono però che potrebbe essere solo una parentesi, seguita da una nuova perturbazione atlantica da mercoledì. Domani l'alta pressione atlantica si estenderà nuovamente sull'Italia portando belpiù miti, anche se non mancheranno le nuvole soprattutto al Centro-Nord. Da mercoledì una nuova perturbazione attraverserà prima il Nord, poi il Centro, accompagnata da aria fredda che darà luogo a un nuovo calo termico, mentre le regioni meridionali saranno raggiunte da ...

Da martedì temperature in rialzo ma il bel tempo durerà poco Domani l'alta pressione atlantica si estenderà nuovamente sull'Italia portando bel tempo e temperature più miti , anche se non mancheranno le nuvole soprattutto al Centro - Nord. Da mercoledì una nuova perturbazione attraverserà prima il Nord, poi il Centro, accompagnata da aria fredda che darà luogo a un nuovo calo termico, mentre le regioni meridionali saranno raggiunte da ... Previsioni meteo, Pasquetta col beltempo ma da giovedì nuova perturbazione sull'Italia Nel resto del Paese il tempo sarà invece più stabile e caratterizzato da una risalita delle temperature verso valori più in linea con la norma. Domani, martedì 11 aprile , l'alta pressione atlantica si estenderà nuovamente sull'Italia portando bel tempo e temperature più miti , anche se non mancheranno le nuvole soprattutto al Centro - Nord. Da mercoledì una nuova perturbazione attraverserà prima il Nord, poi il Centro, accompagnata da aria fredda che darà luogo a un nuovo calo termico.