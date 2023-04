Da Cosenza al San Raffaele, fa 16 ore di bus per Berlusconi: “Ho portato l’acqua santa”. Ma poi confessa: “Sono un suo fan ma voto Lega” (Di lunedì 10 aprile 2023) Un altro fan di Silvio Berlusconi è arrivato questa mattina, 10 aprile, al San Raffaele di Milano dove è ricoverato il presidente di Forza Italia. Ettore Fragale, 67enne ex impiegato di banca ora in pensione, è partito ieri sera alle 19 da Cosenza e dopo un viaggio di 16 ore in autobus è sceso a San Donato, nella periferia milanese. Da lì è salito sulla metropolitana e ha raggiunto l’ospedale: “Sono venuto direttamente per zio Silvio – ha raccontato – e ho portato l’abitino votivo, una bottiglietta con l’acqua santa di San Francesco di Paola e dei santini”. Il fan si è detto “speranzoso”: “Se Sono venuto qua è perché Silvio ci serve anche se – ha rivelato – io voto Lega”. Detto ciò, Berlusconi “ci ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Un altro fan di Silvioè arrivato questa mattina, 10 aprile, al Sandi Milano dove è ricoverato il presidente di Forza Italia. Ettore Fragale, 67enne ex impiegato di banca ora in pensione, è partito ieri sera alle 19 dae dopo un viaggio di 16 ore in autobus è sceso a San Donato, nella periferia milanese. Da lì è salito sulla metropolitana e ha raggiunto l’ospedale: “venuto direttamente per zio Silvio – ha raccontato – e hol’abitino votivo, una bottiglietta condi San Francesco di Paola e dei santini”. Il fan si è detto “speranzoso”: “Sevenuto qua è perché Silvio ci serve anche se – ha rivelato – io”. Detto ciò,“ci ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Da Cosenza al San Raffaele, fa 16 ore di bus per Berlusconi: “Ho portato l’acqua santa”. Ma poi confessa: “Sono un… - 5to1_ : RT @CDNewsCalabria: Fan di Berlusconi parte da Cosenza per andare a trovarlo: «Ho portato l’acqua santa di San Francesco di Paola» https://… - kvaramanuel11 : @MomblanOfficial Sarà un onore per noi il prossimo anno vederti su telelombardia commentare Cosenza -Juventus dal S… - infoitsalute : Superfan di Berlusconi: 67enne da Cosenza al San Raffaele in autobus - Zelgadis265 : RT @CDNewsCalabria: Fan di Berlusconi parte da Cosenza per andare a trovarlo: «Ho portato l’acqua santa di San Francesco di Paola» https://… -