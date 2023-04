Da Cosenza a Milano in bus per dare a Berlusconi l' acqua miracolosa

(Di lunedì 10 aprile 2023) È "un'" quella portata in dono all'ex premier Silvioda Ettore Fragale, 67enne di, arrivato stamattina al San Raffaele didopo un giorno di viaggio in bus per portare la "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TelemiaLaTv : Ettore, 67 anni, ha viaggiato da Cosenza a Milano per offrire il suo omaggio al Cavaliere: 'Spero di consegnare que… - info_lavoro : #Cosenza #Alimentari #Bevande MANUTENTORE ELETTROMECCANICO DISPONIBILE AL TRASFERIMENTO SU NOVARA E MILANO - Hans87539406 : @dariodangelo91 non sai sostenere una discussione che mi blocchi! Tu che stai a Cosenza hai la verità su fatti che… - kimmichmerd4 : @v1bes23 @thesigdominic Sicilia è quarto mondo, mio nonno e nonna salita da Cosenza a Milano hanno comandato fatti Villa e tutti muti - meprohibeat : Quando dicevo che a Milano facevano una differenziata peggiore che a Cosenza. Ecco la mappa -

"Forza Italia, forza zio Silvio, forza italiani". È l'augurio di Ettore Fragale, 67enne di, arrivato al San Raffaele di, dopo un giorno di viaggio. "Sono partito ieri mattina alle 7 con Flixbus, per portare la mia solidarietà a zio Silvio", racconta Fragale, fuori dall'......Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di, ... 67enne ex impiegato di banca ora in pensione, che è partito ieri sera alle 19 dae dopo un ......arrivato questa mattina al San Raffaele didove è ricoverato il presidente di Forza Italia. Ettore Fragale, 67enne ex impiegato di banca ora in pensione, è partito ieri sera alle 19 da...

Berlusconi: da Cosenza al San Raffaele con l'acqua santa di San ... Quotidiano online

Un altro fan di Silvio Berlusconi è arrivato questa mattina al San Raffaele di Milano dove è ricoverato il presidente di Forza Italia. Ettore Fragale, 67enne ex impiegato di banca ora in pensione, è ...Milano, 10 apr. - (Adnkronos) - “Forza Italia, forza zio Silvio, forza italiani”. È l’augurio di Ettore Fragale, 67enne di Cosenza, arrivato al ...