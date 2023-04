Da Conte a Zidane, dagli ex c.t. agli emergenti: ecco tutti gli allenatori sul mercato (Di lunedì 10 aprile 2023) Antonio per la grinta, Zinedine per la gestione del gruppo, Julian per l'età e le idee rivoluzionarie. Per quanto siano tanto diversi tra loro, Conte, Zidane e Nagelsmann sono i migliori allenatori ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 aprile 2023) Antonio per la grinta, Zinedine per la gestione del gruppo, Julian per l'età e le idee rivoluzionarie. Per quanto siano tanto diversi tra loro,e Nagelsmann sono i migliori...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Da Conte a Zidane, dagli ex c.t. agli emergenti: ecco tutti gli allenatori sul mercato - BiasioGianluca : @lapoelkann_ Confermando Allegri di certo non onorate la sua memoria !!!!!!! Mi gioco tutto sul fatto che se ci fos… - SSalandra : RT @CancAtomic: ????#Allegri è nelle grazie della proprietà, e con un bel finale di season o trofeo, resta al 100%. Non chiedetemi se resta… - Silvano14133192 : RT @CancAtomic: ????#Allegri è nelle grazie della proprietà, e con un bel finale di season o trofeo, resta al 100%. Non chiedetemi se resta… - ciromagliulo26 : RT @CancAtomic: ????#Allegri è nelle grazie della proprietà, e con un bel finale di season o trofeo, resta al 100%. Non chiedetemi se resta… -