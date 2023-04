Curling | Mondiali Ottawa 2023 | Scozia campione | 9-3 in finale al Canada

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia, sia la Nazionale femminile che quella maschile si sono qualificate ai playoff nell… - Eurosport_IT : Una super Italia non basta per la finale, passa la Scozia ???? Gli azzurri avranno però la chance di medaglia, se… - Eurosport_IT : Buongiorno così! ???????? L'Italia batte la Germania ai mondiali di curling centrando la terza vittoria consecutiva: f… - infoitsport : Curling, Mondiali: l'Italia si arrende alla Svizzera e chiude al quarto posto - Sport_Fair : #Curling L'Italia quarta ai Mondiali -

Dopo il trionfo in campo femminile, la Svizzera salita anche sul podio deidimaschili. Il team ginevrino capitanato da Yannick Schwaller ha saputo approfittare al meglio di una giornata no dell'Italia di Jo l Retornaz per imporsi con un sonoro 11 - 3. Ad ...Non è finita come tutti ci auguravamo per l'Italia della finale per il terzo e quarto posto deiin corso sul ghiaccio di Ottawa. Gli azzurri sono stati sconfitti per 11 - 3 dalla Svizzera, chiudendo quindi al quarto posto, dopo che nella ...TRENTO . La corsa della TrentinoCembra si ferma ai piedi del podio aidi Ottawa . I trentini perdono contro la Svizzera e non riescono a difendere il bronzo ottenuto l'anno scorso a Las Vegas . Resta comunque un ...

LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la medaglia di bronzo! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.06: Grazie per averci seguito, buona serata e buona Pasqua! 19.05: Per il Mondiale canadese è tutto, vi rimandiamo alle cronache su OA Sport per conoscere ...Niente finale a squadre per l’Italia impegnata ai Mondiali maschili di Curling in corso di svolgimento nella TD Arena di Ottawa. Gli Azzurri dopo aver superato la Norvegia nel ‘qualification game’ han ...