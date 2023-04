Curling | la Scozia vince i Mondiali dopo 14 anni | doppietta con gli Europei | Canada ko in finale

(Di lunedì 10 aprile 2023) Laha vinto i2023 dimaschile sconfiggendo ilper 9-3 nellaandata in scena sul ghiaccio di Ottawa. Bruce Mouat, Gran Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan hanno dominato la sfida contro i padroni di casa guidati dallo skip Brad Gushue,che in semiaveva battuto l’Italia soltanto all’extra-end. La compagine britca ha completato la stagione perfetta visto che in autunno aveva trionfato agli. Si tratta del sesto sigillo iridato della storia per la, che torna sul gradino più alto del podioquattordicie spezza il dominio inscenato dalla Svezia di Niklas Edin nelle ultime quattro edizioni. Il ...

Non è finita come tutti ci auguravamo per l'Italia della finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali in corso sul ghiaccio di Ottawa. Gli ...erano stati battuti in semifinale dalla. ...Dopo i due scivoloni iniziali controe Canada , la Trentino, che nella sua prima stagione è stata capace di risultati straordinari, tanto da essere selezionata in blocco per ......dimaschile , in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio dopo la sconfitta di misura contro la...

