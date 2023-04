Crolla un palazzo in centro | morti | feriti e dispersi Soccorsi sul posto | le possibili cause

(Di lunedì 10 aprile 2023) Dramma a Marsiglia, dove un condominio èto la notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile 2023. La stampa francese fa sapere che sono state due le vittime accertate sono soltanto due. Il Ministro degli interni Gerald Darmanin, che ipotizzava almeno 10 persone intrappolate tra le macerie, alla fine ha dovuto modificare la dichiarazione. L’uomo ha dichiarato: “Non sappiamo chi si trovasse esattamente nell’edificio – ha detto nel giorno di Pasqua il ministro -. Per quanto ne sappiamo, a quell’ora del mattino potevano esserci una decina di persone che vivevano nell’edificio. Sembra che quattro persone fossero lì per certo”. E ancora: “Non sappiamo se siano vive o morte”. Tutto è successo dopo che un terribile incendio è divampato nello stessoe che di fatto ha impedito ai soccorritori di andare alla ricerca delle...

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Francia,crolla condominio 4 piani in centro a Marsiglia E' di almeno cinque feriti il bilancio del crollo di un condominio di quattro ...Leggi Anche Francia, Marsiglia:crolla condominio di 4 piani in centro città - Il procuratore: 'Almeno 8 dispersi' 'Questa notte la pena e il dolore sono grandi ', ha detto il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, sul posto fin ...

A 24 ore dall'esplosione che ha fatto crollare un palazzo a Marsiglia, i soccorritori continuano le ricerche dei presunti dispersi ...La tragedia di Pasqua inizia a restituire le prime vittime. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile un condominio è crollato nella ...