Cristiano Ronaldo furioso: la reazione dopo il pareggio con l’Al Fehia | VIDEO (Di lunedì 10 aprile 2023) Solo passati solo poco più di tre mesi da quando Cristiano Ronaldo ha ufficializzato il suo passaggio all’Al Nassr, iniziando così la nuova avventura in Arabia Saudita. Il calciatore portoghese punta sempre in alto e per questo, quando le cose non vanno come spera, non nascondela sua frustrazione e la sua rabbia, come accaduto ieri: Robanldo è scoppiare nuovamente di rabbia dopo il pareggio con l’Al Fehia. L’inciampo di Al Nassr complica il titolo a Cristiano. Il pareggio lascia il team del portoghese tre punti dietro e con la media gol persa contro Al Ittihad, che ha battuto Al Wehda. Il calciatore di Madeira non è abituato a mollare e lo ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera. Ieri è uscito molto arrabbiato dal campo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 aprile 2023) Solo passati solo poco più di tre mesi da quandoha ufficializzato il suo passaggio alNassr, iniziando così la nuova avventura in Arabia Saudita. Il calciatore portoghese punta sempre in alto e per questo, quando le cose non vanno come spera, non nascondela sua frustrazione e la sua rabbia, come accaduto ieri: Robanldo è scoppiare nuovamente di rabbiailcon. L’inciampo di Al Nassr complica il titolo a. Illascia il team del portoghese tre punti dietro e con la media gol persa contro Al Ittihad, che ha battuto Al Wehda. Il calciatore di Madeira non è abituato a mollare e lo ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera. Ieri è uscito molto arrabbiato dal campo ...

