Criscitiello: «Inter, vere colpe della dirigenza! Mercato sbagliato» (Di lunedì 10 aprile 2023) Michele Criscitiello, nel suo editoriale su Sportitalia.com, commenta il momento di Inter e Milan in difficoltà nella corsa alla prossima Champions League RENDITA ? Questo il pensiero di Michele Criscitiello: «Milan e Inter, forse, hanno deciso che la prossima Champions non è di grande appeal. Probabilmente sono contro la Uefa, vogliono fare la Superlega e non hanno il coraggio di dirlo. Si stanno concentrando solo su questa Champions. Scherzi a parte, c'è poco da scherzare, non si capisce come Pioli e Inzaghi stiano giocando a nascondino per non fare punti per i primi 4 posti. Idem l'Atalanta. Se all'inizio una spiegazione ce la siamo data, adesso non capiamo. Prima ci stava che perdevi punti perché eri partito con la voglia di vincere lo scudetto e quando hai capito che il Napoli viaggiava su un altro pianeta hai ...

