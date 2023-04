Cresce il centrodestra, il sondaggio di Mentana rafforza il governo (Di lunedì 10 aprile 2023) Il centrodestra Cresce nei sondaggi. Il dato emerge dal sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana nel corso del suo TgLa7 in onda il 10 aprile. Secondo i dati Swg, Fratelli d'Italia perde lo 0,4% passando in 7 giorni dal 29,7 al 29,3%. Contemporanemente, però, guadagnano consenso gli altri due partiti della coalizione. La Lega di Matteo Salvini, infatti, passa dall'8,4 all'8,8% guadagnando lo 0,4% e compensando in pieno il calo del partito di Meloni. Altra crescita, però, è quella che coinvolge Forza Italia. Il partito del Cavaliere sale dello 0,3% passando dal 6,2 al 6,5%. E cosa succede nel centrosinistra? Il nuovo Pd di Elly Schlein sale dello 0,3% passando da 20,4 a 20,7%. Contemporaneamente, però, Aziione-Italia Viva cala dello 0,1% passando dal 7,8 al 7,7%. Leggi su iltempo (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilnei sondaggi. Il dato emerge dalSwg diffuso da Enriconel corso del suo TgLa7 in onda il 10 aprile. Secondo i dati Swg, Fratelli d'Italia perde lo 0,4% passando in 7 giorni dal 29,7 al 29,3%. Contemporanemente, però, guadagnano consenso gli altri due partiti della coalizione. La Lega di Matteo Salvini, infatti, passa dall'8,4 all'8,8% guadagnando lo 0,4% e compensando in pieno il calo del partito di Meloni. Altra crescita, però, è quella che coinvolge Forza Italia. Il partito del Cavaliere sale dello 0,3% passando dal 6,2 al 6,5%. E cosa succede nel centrosinistra? Il nuovo Pd di Elly Schlein sale dello 0,3% passando da 20,4 a 20,7%. Contemporaneamente, però, Aziione-Italia Viva cala dello 0,1% passando dal 7,8 al 7,7%.

