Cremlino: Parigi è coinvolta, non rivendichi ruolo mediatore. Nessuna tregua per la Pasqua ortodossa (Di lunedì 10 aprile 2023) Parigi difficilmente può svolgere il ruolo di mediatore nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina, poichè è effettivamente coinvolta nel conflitto. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 aprile 2023)difficilmente può svolgere ildinei colloqui di pace tra Russia e Ucraina, poichè è effettivamentenel conflitto. Lo ha detto il portavoce del, Dmitri Peskov...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntiScientista : RT @ultimenotizie: Difficile immaginare che la #Francia possa svolgere un ruolo da mediatore nel conflitto in #Ucraina, dal momento che Par… - Lukyluke311 : RT @ultimenotizie: Difficile immaginare che la #Francia possa svolgere un ruolo da mediatore nel conflitto in #Ucraina, dal momento che Par… - mummy53690440 : Cremlino: 'Parigi è coinvolta, non rivendichi il ruolo di mediatore' - Mondo - ANSA - Intheskyatnight : RT @ultimenotizie: Difficile immaginare che la #Francia possa svolgere un ruolo da mediatore nel conflitto in #Ucraina, dal momento che Par… - pennadoca : RT @ultimenotizie: Difficile immaginare che la #Francia possa svolgere un ruolo da mediatore nel conflitto in #Ucraina, dal momento che Par… -