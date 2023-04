Cracco, ristorante in Galleria a Milano in rosso: le cifre choc (Di lunedì 10 aprile 2023) Persi 4,6 milioni di euro in cinque anni, soprattutto a causa dell'aumento vertiginoso dei costi di produzione. La riunione dei soci a Milano Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 aprile 2023) Persi 4,6 milioni di euro in cinque anni, soprattutto a causa dell'aumento vertiginoso dei costi di produzione. La riunione dei soci a

