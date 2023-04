Cracco, la stella Michelin non lo salva: ristorante in profondo rosso (Di lunedì 10 aprile 2023) La stella Michelin che s’è guadagnata il ristorante in Galleria di Milano aperto nel febbraio del 2018 non salva il suo fondatore, il noto chef Carlo Cracco, dal rosso. Qualche giorno fa, infatti, a Milano in corso Italia s’è tenuta l’assemblea dei soci della Felix srl, che detiene il locale milanese, interamente controllata dalla Cracco Investimenti di cui lo stesso Cracco è amministratore unico. La riunione è servita per approvare il bilancio 2022 chiuso con una perdita di 409mila euro, di poco inferiore a quella di 524mila euro del precedente esercizio, che è stata riportata a nuovo. In tal mondo il passivo accumulato in cinque anni di gestione è salito a oltre 4,6 milioni, a fronte di riserve per 4,8 milioni, tanto che il patrimonio netto s’è ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 10 aprile 2023) Lache s’è guadagnata ilin Galleria di Milano aperto nel febbraio del 2018 nonil suo fondatore, il noto chef Carlo, dal. Qualche giorno fa, infatti, a Milano in corso Italia s’è tenuta l’assemblea dei soci della Felix srl, che detiene il locale milanese, interamente controllata dallaInvestimenti di cui lo stessoè amministratore unico. La riunione è servita per approvare il bilancio 2022 chiuso con una perdita di 409mila euro, di poco inferiore a quella di 524mila euro del precedente esercizio, che è stata riportata a nuovo. In tal mondo il passivo accumulato in cinque anni di gestione è salito a oltre 4,6 milioni, a fronte di riserve per 4,8 milioni, tanto che il patrimonio netto s’è ...

