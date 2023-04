Covid in Toscana: morta una donna a Pisa oggi, 10 aprile. 62 i nuovi contagi. E 150 i ricoverati (5 in terapia intensiva) (Di lunedì 10 aprile 2023) E' morta una donna di 83 anni per Coronavirus oggi, 10 aprile 2023, in Toscana. Sono 62 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 aprile 2023) E'unadi 83 anni per Coronavirus, 102023, in. Sono 62 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PisaToday : Coronavirus in Toscana: il bollettino del 10 aprile - GrossetoNotizie : Covid: 62 nuovi casi, 141 guarigioni, un decesso, un ricovero in meno in Toscana - - QuiNewsEmpolese : Covid, muore una donna, 62 nuovi positivi - AnsaToscana : In Toscana 62 nuovi casi Covid e un decesso. Prosegue calo dei ricoveri, sono 150 #ANSA - toscanamedianew : Covid, muore una donna, 62 nuovi positivi -