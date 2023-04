Covid, addio alle mascherine anche negli ospedali dal prossimo 30 aprile (Di lunedì 10 aprile 2023) La data del 30 aprile è quella fatidica: tutte le restrizioni Covid, anche quelle che erano rimaste negli ospedali, cadranno definitivamente. Potremmo dire addio per sempre alle mascherine? Era rimasto il loro uso solo all’interno degli ospedali, delle RSA e delle strutture sanitarie – assistenziali. Ma siamo sicuri di potervi, definitivamente, rinunciare? Ormai, in quasi tutti gli ambienti di lavoro, nelle scuole, nei locali e ovunque ci siano più persone, non c’è più l’obbligo dell’uso della mascherina. Per due anni, siamo stati abituati ad indossarla per evitare il propagarsi del contagio da Covid, ma ora la situazione sembra esser tornata alla normalità, con un’alta percentuale della popolazione ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 aprile 2023) La data del 30è quella fatidica: tutte le restrizioniquelle che erano rimaste, cadranno definitivamente. Potremmo direper sempre? Era rimasto il loro uso solo all’interno degli, delle RSA e delle strutture sanitarie – assistenziali. Ma siamo sicuri di potervi, definitivamente, rinunciare? Ormai, in quasi tutti gli ambienti di lavoro, nelle scuole, nei locali e ovunque ci siano più persone, non c’è più l’obbligo dell’uso della mascherina. Per due anni, siamo stati abituati ad indossarla per evitare il propagarsi del contagio da, ma ora la situazione sembra esser tornata alla normalità, con un’alta percentuale della popolazione ...

