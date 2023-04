Cosenza, pari con rammarico a Palermo: punto d'oro in zona salvezza (Di lunedì 10 aprile 2023) Palermo-Cosenza 0-0 Palermo (3-5-2) : Pigliacelli 6.5; Mateju 6, Nedelcearu 5.5,Marconi 6 (32’ st Tutino sv); Segre 6 (32’ st Sala sv), Verre 5.5 (23’ st Valente 6), Gomes 6, Saric 6 (23’ st Damiani... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 aprile 2023)0-0(3-5-2) : Pigliacelli 6.5; Mateju 6, Nedelcearu 5.5,Marconi 6 (32’ st Tutino sv); Segre 6 (32’ st Sala sv), Verre 5.5 (23’ st Valente 6), Gomes 6, Saric 6 (23’ st Damiani...

Incidenti prima di Pisa - Cagliari, tre poliziotti feriti ... 0 - 0 tra Palermo e Cosenza Nella 32giornata il Frosinone batte l'Ascoli e allunga a +6 sul Genoa, rimontato di due gol e fermato sul pari a Como. Il Bari al 94' batte il Sudtirol ed è terzo a - 4 dal secondo posto. Vincono Reggina, Modena, Parma e Brescia. Nessuna rete tra Pisa e Cagliari. Benevento ko in casa con la Spal: Stellone ... Frosinone e Bari avanti tutta, Genoa e Palermo frenano. Benevento, sconfitta e cambio in panchina ... finisce senza reti l'ultima sfida di questo turno: 0 - 0 tra Palermo e Cosenza. La gara si accende ... Al 27' arriva il pari firmato dal solito Pohjanpalo, annullato per fuorigioco. Nel secondo tempo ... Cosenza, pari con rammarico a Palermo: punto d'oro in zona salvezza Gazzetta del Sud Ripartire da qui. Pari e fatiche col Cagliari Tuttavia il Pisa regge bene lo stress di un duello complesso e faticoso e intasca un punto che muove la classifica anche in chiave playoff dopo il doloroso ko di Cosenza. La squadra di D'Angelo ... Pareggio per 0-0 tra Palermo e Cosenza Capitolo diverso per gli ospiti che, dopo il nono pareggio stagionale, raccolgono 36 punti sei collocano al sedicesimo posto a disposizione (in zona Playout). Il Cosenza, però, è a pari punti con ...