Cosa si intende per razzializzazione: gli esempi nella storia e le conseguenze (Di lunedì 10 aprile 2023) Esterno giorno. Una signora – bionda, occhi azzurri, bianca – attende l'autobus seduta sulla panchina della sua fermata. Mentre aspetta, vede avvicinarsi un ragazzo afrodiscendente. La signora si guarda intorno: è mezzogiorno ma le persone sono poche, forse perché appena salite sul pullman che è passato pochi minuti prima. Il suo primo istinto è quello di stringersi la borsa al petto: movimenti impercettibili, che non offrono spazio al ragionamento, ma che le risultano istintivi, quasi intrinseci. Il ragazzo, però, se ne accorge, e decide di far finta di niente. Arriva l'autobus: salgono entrambi, lui lontano da lei, seduti ai capi opposti del mezzo. La signora continua – pur senza rendersene razionalmente conto – a stringere la propria borsa con un'intensità diversa rispetto a quanto farebbe altrimenti. Arrivata alla sua destinazione, passa davanti al ragazzo, lo guarda ...

