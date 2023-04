Cosa sappiamo del palazzo crollato in centro a Marsiglia

(Di lunedì 10 aprile 2023) Nella notte tra domenica e lunedì e poi questa mattina sono stati trovati i corpi di tre persone tra le macerie di un edificioneldi, nel sud della Francia, a seguito di una grave esplosione, avvenuta intorno alle 00.49 di domenica. I soccorritori stanno cercando almeno altre cinque persone, che per il momento risultano ancora disperse. L'esplosione è avvenuta in undi quattro piani al civico 17 di rue de Tivoli, nella parte residenziale del centralissimo quartiere La Plaine. Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte di domenica fino alle prime ore di lunedì con l'aiuto di una gru e di luci, ma un incendio persistente sotto le macerie ha ostacolato i lavori dei vigili del fuoco e l'intervento dei cani. Ora l'incendio è stato domato. La causa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorellaMannoia : Infieriamo sul dolore di una donna, non sappiamo nulla di lei, di che cosa l'abbia spinta a fare un gesto cosí lace… - DavidPuente : 1/ In queste ore si parla di due video dove vengono mostrati dei soldati ucraini decapitati. Li ho visti entrambi.… - AlbertoBagnai : No, ma sappiamo che tu dormivi mentre lo stava dicendo (a novembre). Tu, e i fessi che ti vanno dietro senza sapere… - tecnicolorRose : @iacopo_melio Certo. Questo è la base chiaramente. Ma non sappiamo cosa abbia fatto il povero Papi. Sappiamo però c… - PartecipazionER : 'Cosa sappiamo delle leggi regionali che promuovo la partecipazione': #MichelaRocca, per la #RegioneLombardia, ha s… -

Non è facile diresignifichi questo testo senz'altro minore all'interno dell'opera della Sand ... nella nostra modernità disincantata, non serve parlare d'amore se non"cavalcare le ...Nonancorasia successo e stiamo trattando la morte della bambina come inspiegabile in questo momento, in attesa dei risultati dell'autopsia'. La donna arrestata è attualmente ...della tragedia Julia Ituma morta, media turchi: si è uccisa. Il giallo della telefonata Le ultime immagini prima della tragedia Julia Ituma : la mamma non crede al suicidio Dopo la ...

Covid: in India 7.800 casi in 24 ore, molti bambini. Cosa sappiamo della variante Arturo QUOTIDIANO NAZIONALE

Non si hanno notizie di come sia giunto, ma sappiamo che nel 1936 si trovava tra i documenti ... Restauro Il “Libro de cosina” verrà restaurato a Padova presso lo Studio RES dove è stato affidato alle ...Istanbul, 14 aprile 2023 – “Arriverderci”. Così Julia Ituma salutava la squadra e l’allenatore in chat la sera prima di morire. Lo riporta il quotidiano turco Hurriyet che ricostruisce le ultime ore d ...