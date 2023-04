Corsa Champions: sarà decisiva Juventus-Milan? (Di lunedì 10 aprile 2023) Juventus e Milan si affronteranno alla penultima giornata: sarà una sfida decisiva per la Corsa alla Champions League L’ultimo turno di campionato ha bloccato la Juventus e l’Atalanta, ha visto le Milanesi prendere un solo punto e le romane scattare in avanti. In casa bianconera la domanda da farsi, sempre che si faccia un nuovo filotto di vittorie, è chi prendere come punto di riferimento. In questo momento il quarto posto è occupato dal Milan e Allegri dista 8 punti da Pioli. Lo scontro diretto si giocherà alla penultima giornata. Nello spazio temporale che manca a quella data riuscirà la Juve ad arrivare alla possibilità di aggancio? Negli ultimi 5 turni ne ha rosicchiati 4 al Diavolo, pur con 2 sconfitte contro Roma e Lazio. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023)si affronteranno alla penultima giornata:una sfidaper laallaLeague L’ultimo turno di campionato ha bloccato lae l’Atalanta, ha visto leesi prendere un solo punto e le romane scattare in avanti. In casa bianconera la domanda da farsi, sempre che si faccia un nuovo filotto di vittorie, è chi prendere come punto di riferimento. In questo momento il quarto posto è occupato dale Allegri dista 8 punti da Pioli. Lo scontro diretto si giocherà alla penultima giornata. Nello spazio temporale che manca a quella data riuscirà la Juve ad arrivare alla possibilità di aggancio? Negli ultimi 5 turni ne ha rosicchiati 4 al Diavolo, pur con 2 sconfitte contro Roma e Lazio. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanPress_it : ???????????? ?????????? ?????????? ? Mal di ?????????????? per il Milan di Pioli: solo 4?? punti su 1?8?? disponibili contro le squadre n… - romanewseu : La corsa Champions: #Mourinho non si ferma ed ha il futuro nelle sue mani ?? - PagineRomaniste : Il borsino della corsa Champions: la #Roma non si ferma #ASRoma #LaGazzettadelloSport - serieApallone : Inter, troppe sconfitte per unas corsa Champions sempre più dura: Inter, alla tappa di Pasqua l'Inter vede...... l… - Frances59196610 : @alessiobacch @EdoardoMecca1 Quel signore li prima della situazione brutta ci aveva fatto uscire già da dicembre da… -