Constantine 2 | Rachel Weisz non sa se sarà coinvolta nella realizzazione del sequel

(Di lunedì 10 aprile 2023)ha svelato che, per ora, non èdi2, ilcon star Keanu Reeves chediretto da Francis Lawrence. Keanu Reeves dovrebbe prossimamente tornare sul set per girare2, maha ammesso di non sapere se farà parte del cast del. Il progetto, annunciato un anno fa, avrà alla regia Francis Lawrence e, per ora, non sono emersi molti dettagli sulle persone coinvolte tra gli interpreti e tra la troupe.ha ora confermato che non sa ancora se farà parte del cast di2: "Nessuno mi ha detto nulla. Quelle due gemelle in ...

Regardless of Weisz's involvement in a Constantine sequel, another outing as twins is right around the corner with Dead Ringers. A modern take on David Cronenberg's 1988 thriller starring Jeremy Irons ...