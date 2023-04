Coniglietto che racconta cag*** | figura di mer*** | Cassano ricopre di insulti Mourihno

(Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo il duro attacco, puntualissima piove la risposta, altrettanto dura. L'attacco è quello di José Mouinho, che ha messo nel mirino Antonio. La risposta ovviamente è quella di quest'ultimo. Ed è durissima. Ma procediamo con ordine. Mourinho dopo Torino-Roma ha deciso di rispondere ai molti attacchi che subisce daper il gioco della sua squadra, critiche feroci allo Spacial One. E il mister ha detto: "Lui avrà un problema con me, ma io non con lui. Sapete invece cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura". Un riferimento, quest'ultimo, a quanto accaduto ai tempi dell'Inter cone Livaja che erano compagni di squadre e che ebbero un duro alterco. Un litigio che fu riferito al mister da una spia nello ...

Nella vita privata poi c'è stato altro, ma con Livaja mai siamo arrivati allo scontro fisico, diglielo alti ha fatto da spia. Altra figura di m...come fai giocare le squadre, ma ...... non siamo mai andati allo scontro fisico, non ho mai preso niente" Poi continua: "vistoqualcuno si diverte a pensare di sapere tutto: dici a quelti racconta le ca.sono ca.,...Non c'è mai stato scontro fisico, dì a quelti racconta le cosesono tutte ca*te… altra figura di m**a, oltre a come fai giocare le tue squadre . Nella mia vita non le ho ...

