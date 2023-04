Confalonieri il più assiduo al capezzale di Berlusconi: oggi la quinta visita (una al giorno) (Di lunedì 10 aprile 2023) Il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, è arrivato nel primo pomeriggio all’ospedale San Raffaele di Milano, dove da mercoledì scorso è ricoverato in terapia intensiva il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Confalonieri, che da giovedì non ha mai mancato una visita, è entrato nel nosocomio passando dall’ingresso di via Olgettina. La sua è stata la prima visita della giornata, poco dopo è arrivato il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo. Al momento i figli del Cavalieri non si sono ancora visti all’ospedale milanese. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) Il presidente di Mediaset, Fedele, è arrivato nel primo pomeriggio all’ospedale San Raffaele di Milano, dove da mercoledì scorso è ricoverato in terapia intensiva il leader di Forza Italia, Silvio, che da giovedì non ha mai mancato una, è entrato nel nosocomio passando dall’ingresso di via Olgettina. La sua è stata la primadella giornata, poco dopo è arrivato il fratello di Silvio, Paolo. Al momento i figli del Cavalieri non si sono ancora visti all’ospedale milanese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mangatopmanga : RT @21lettere: Confalonieri che va a trovare Silvio al San Raffaele: secondo me lo trattengono per accertamenti; anche lui l'ho vedo più di… - andrewsword2 : RT @21lettere: Confalonieri che va a trovare Silvio al San Raffaele: secondo me lo trattengono per accertamenti; anche lui l'ho vedo più di… - 21lettere : Confalonieri che va a trovare Silvio al San Raffaele: secondo me lo trattengono per accertamenti; anche lui l'ho vedo più di là che di qua. - CostelTodica : Berlusconi: Confalonieri, oggi molto meglio di ieri, siamo piu' ottimisti @sole24ore - infoitsalute : Berlusconi, Confalonieri all'uscita dal San Raffaele: 'Siamo più ottimisti' -