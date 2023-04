Concorso Università di Camerino | Vari Posti in Area Amministrativa

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 10 aprile 2023) L’diha indetto unPubblico per l’assunzione, a tempo pieno, die Figure Professionali per l’, in categoria C, da poter assegnare alle aree che gestiscono le attività didattiche e i processi di formazione deicicli di corsi di studio di Ateneo.diperinL’di, nelle Marche, ha emesso una Selezione Pubblica per formare una graduatoria di Esperti in, a cui poter assegnare la gestione delle attività didattiche dell’Ateneo. ...