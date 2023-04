Concorso Comune di Vallada Agordina: 1 Direttore Contabile (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Comune di Vallada Agordina ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo Contabile, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato, di un istruttore direttivo Contabile del Comune di Vallada Agordina (BL) - categoria D, posizione economica D. Requisiti ed Invio della Domanda Requisiti di ammissione: titolo di studio: diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 in economia e commercio o economia aziendale, giurisprudenza, scienze politiche, oppure ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 10 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato, di un istruttore direttivodeldi(BL) - categoria D, posizione economica D. Requisiti ed Invio della Domanda Requisiti di ammissione: titolo di studio: diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 in economia e commercio o economia aziendale, giurisprudenza, scienze politiche, oppure ...

