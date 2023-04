Concerto Ramazzotti a Firenze | malore per una fan L’artista critica i soccorsi Croce Rossa | “Valutiamo vie legali”

(Di lunedì 10 aprile 2023) Laitaliana dista valutando di affidarsi alle vienei confronti di Erosper la reazione dell'artista, in occasione del suoil 4 aprile 2023, per unaccusato da una spettatrice

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - iltirreno : Firenze, dura replica della Croce Rossa dopo le 'accuse' di Ramazzotti - BinaryOptionEU : RT 'Eros Ramazzotti e stop concerto per malore fan, 'Croce rossa valuta vie legali'. #Adnkronos - Bianca34874951 : RT @tempoweb: 'Azioni legali', #CroceRossa furiosa con #ErosRamazzotti: cosa ha detto al concerto #10aprile #iltempoquotidiano https://t.c… - Celli_Seba : RT @RaiNews: Durante il concerto a Roma di Eros Ramazzotti, il cantautore aveva “richiamato” i volontari della Croce Rossa in merito al soc… -

Lo scorso venerdì l'ex calciatore insieme alla figlia e a Noemi Bocchi è andato aldi Eros. In un video, postato su TikTok , Totti inquadra prima la figlia e poi un uomo accanto a ...... l'intervento del presidente del Comitato di Firenze della Cri Andreoni La Croce rossa italiana valuta le vie legali dopo quanto accaduto durante ildi Erosa Firenze. Una donna ...La Croce rossa italiana sta valutando come procedere per le vie legali dopo quello che è accaduto durante ildi Erosa Firenze. Cosa è successo Il cantautore romano ha interrotto il suoquando ha capito che una donna si è sentita male durante il live e, quando sono arrivati i ...

Durante il suo concerto a Roma, Eros Ramazzotti ha richiamato i volontari della Croce Rossa che per soccorrere una sua fan a suo dire sono arrivati in ritardo. Questo episodio ha fatto il giro del web ...In questi giorni la figlia di Totti e Ilary Blasi Chanel è stata al centro di un polverone sui social: l'ex calciatore ha voluto dire la sua.