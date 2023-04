Con Osimhen in dubbio anche Raspadori, ma il Napoli ha pure Kvara e Lozano centravanti (Di lunedì 10 aprile 2023) Sia Raspadori sia Osimhen hanno fatto lavoro individuale, come informa il Napoli nel report quotidiano. Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie. Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo. Il nigeriano sta provando a recuperare per mercoledì giorno della partita d’andata di Champions contro il Milan nei quarti di finale. L’attaccante della Nazionale invece non è al meglio e ha rallentato. Ci sono ancora due giorni per sciogliere i dubbi. In ogni caso il Napoli alternative ne ha. Al centro dell’attacco possono giocare sia Kvaratskhelia sia Lozano. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 aprile 2023) Siasiahanno fatto lavoro individuale, come informa ilnel report quotidiano.ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie.ha svolto lavoro individuale in campo. Il nigeriano sta provando a recuperare per mercoledì giorno della partita d’andata di Champions contro il Milan nei quarti di finale. L’attaccante della Nazionale invece non è al meglio e ha rallentato. Ci sono ancora due giorni per sciogliere i dubbi. In ogni caso ilalternative ne ha. Al centro dell’attacco possono giocare siatskhelia sia. L'articolo ilsta.

