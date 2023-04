Compagnoni: «Lukaku sta bene fisicamente. Meglio di Dzeko» (Di lunedì 10 aprile 2023) Il prossimo avversario dell’Inter sarà il Benfica in Champions League, Maurizio Compagnoni ha parlato su Sky Sport in questo modo delle gerarchie in attacco per l’Inter. Romelu Lukaku al centro dell’attenzione. GERARCHIE – Maurizio Compagnoni ha una precisa aspettativa per l’attacco dell’Inter con il Benfica: «Io mi aspetto Lukaku e Lautaro Martinez dall’inizio contro il Benfica. Paradossalmente e onestamente Lukaku mi sembra il più pimpante in attacco, sicuramente più di Dzeko. Chiaro è che mi è difficile pensare che il bosniaco rimanga 90 minuti in panchina. Mi aspetto la Lu-La, immaginando una pressione iniziale del Benfica Lukaku può servire per far salire la squadra. Ha sbagliato gol clamorosi, ma sul piano atletico mi sembra un calciatore che sta ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Il prossimo avversario dell’Inter sarà il Benfica in Champions League, Maurizioha parlato su Sky Sport in questo modo delle gerarchie in attacco per l’Inter. Romelual centro dell’attenzione. GERARCHIE – Maurizioha una precisa aspettativa per l’attacco dell’Inter con il Benfica: «Io mi aspettoe Lautaro Martinez dall’inizio contro il Benfica. Paradossalmente e onestamentemi sembra il più pimpante in attacco, sicuramente più di. Chiaro è che mi è difficile pensare che il bosniaco rimanga 90 minuti in panchina. Mi aspetto la Lu-La, immaginando una pressione iniziale del Benficapuò servire per far salire la squadra. Ha sbagliato gol clamorosi, ma sul piano atletico mi sembra un calciatore che sta ...

