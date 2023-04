Come hanno reagito gli utenti italiani al blocco di ChatGPT? (Di lunedì 10 aprile 2023) Una settimana che non dimenticheremo senz’altro e che traccia – a tutti gli effetti – la storia di ChatGPT nel mondo. La notizia è arrivata venerdì 31 marzo: il Garante Privacy italiano ha sollevato una serie di perplessità sul trattamento dati del chatbot e sulla concreta azione per impedire agli under 13 l’utilizzo del chatbot. La sera dello stesso giorno, Come tutti abbiamo potuto verificare, OpenAI ha scelto di sospendere il servizio nel nostro paese. La reazione degli italiani al blocco di ChatGPT Nella giornata di lunedì abbiamo analizzato le reazioni del popolo italiano – tra utenti ed esperti di settore – alla reazione di ChatGPT in seguito alla nota del Garante Privacy italiano. C’è chi ha iniziato ad utilizzare le VPN (reti private virtuali che schermano la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 aprile 2023) Una settimana che non dimenticheremo senz’altro e che traccia – a tutti gli effetti – la storia dinel mondo. La notizia è arrivata venerdì 31 marzo: il Garante Privacy italiano ha sollevato una serie di perplessità sul trattamento dati del chatbot e sulla concreta azione per impedire agli under 13 l’utilizzo del chatbot. La sera dello stesso giorno,tutti abbiamo potuto verificare, OpenAI ha scelto di sospendere il servizio nel nostro paese. La reazione deglialdiNella giornata di lunedì abbiamo analizzato le reazioni del popolo italiano – traed esperti di settore – alla reazione diin seguito alla nota del Garante Privacy italiano. C’è chi ha iniziato ad utilizzare le VPN (reti private virtuali che schermano la ...

