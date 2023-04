Come funzionano i giorni di malattia per chi ha un contratto a tempo determinato? Pochi lo sanno (Di lunedì 10 aprile 2023) I lavoratori a tempo determinato devono fare attenzione ai giorni di malattia a cui hanno diritto. Si rischia la busta paga. I lavoratori che sono assunti con un contratto a tempo determinato devono prestare molta attenzione alla durata delle loro assenze per malattia, in quanto esiste il rischio concreto di non ricevere lo stipendio se la malattia si protrae per un lungo periodo di tempo. I lavoratori a tempo determinato hanno regole diverse per il calcolo dell’indennità di malattia – ilovetrading.itÈ importante notare che le regole per il calcolo della durata della malattia per i dipendenti a sono diverse da quelle applicate ai dipendenti a ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 10 aprile 2023) I lavoratori adevono fare attenzione aidia cui hanno diritto. Si rischia la busta paga. I lavoratori che sono assunti con undevono prestare molta attenzione alla durata delle loro assenze per, in quanto esiste il rischio concreto di non ricevere lo stipendio se lasi protrae per un lungo periodo di. I lavoratori ahanno regole diverse per il calcolo dell’indennità di– ilovetrading.itÈ importante notare che le regole per il calcolo della durata dellaper i dipendenti a sono diverse da quelle applicate ai dipendenti a ...

