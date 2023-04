Come dire a un'altra persona che è solo una questione di sesso (Di lunedì 10 aprile 2023) Ogni donna che è uscita con un uomo, a un certo punto ha detto qualcosa del tipo: «Se solo mi avesse fatto capire subito che non stava cercando qualcosa di serio, non gli avrei dato retta». A volte è il contrario: «Non avevo inteso che fosse così interessato a me; pensavo si trattasse solo di un'avventura». C'è un motivo per cui la prima domanda che tutti i papà interpretati nei film fanno è: «Che intenzioni hai con mia figlia?». Conoscere la verità evita un successivo trauma. Tutte le relazioni, anche quelle che durano una notte, comportano una sottile opera di valutazione delle intenzioni dell'altra persona. A volte questa dinamica dura pochi minuti, altre mesi o anni. Cerchiamo di rendere note le nostre intenzioni, ma spesso non ci riusciamo. Andare via da casa di qualcuno subito dopo avere fatto ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 aprile 2023) Ogni donna che è uscita con un uomo, a un certo punto ha detto qualcosa del tipo: «Semi avesse fatto capire subito che non stava cercando qualcosa di serio, non gli avrei dato retta». A volte è il contrario: «Non avevo inteso che fosse così interessato a me; pensavo si trattassedi un'avventura». C'è un motivo per cui la prima domanda che tutti i papà interpretati nei film fanno è: «Che intenzioni hai con mia figlia?». Conoscere la verità evita un successivo trauma. Tutte le relazioni, anche quelle che durano una notte, comportano una sottile opera di valutazione delle intenzioni dell'. A volte questa dinamica dura pochi minuti, altre mesi o anni. Cerchiamo di rendere note le nostre intenzioni, ma spesso non ci riusciamo. Andare via da casa di qualcuno subito dopo avere fatto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : È meravigliosa la presunzione di certe persone. Io non mi permetterei mai di dire a un pianista come si suona il pi… - ZZiliani : @andreaabodi Già dire 'insopportabile' dà la misura di tutto: il razzismo non è 'insopportabile' caro ministro, il… - marattin : Come no. Poi andiamo dagli italiani a dire: io voglio ridurre le tasse, ma i miei alleati alzarle. Io voglio il ter… - Margher81933300 : RT @valy_s: L’#Ucraina ha parte di popolazione di lingua e cultura russa. Dire,come fa #Podolyak,che cultura/lingua russa vanno praticament… - lyvdiamartinski : Una mia amica mi ha scritto che ha mollato il ragazzo perché questo gli diceva “non ho mai amato nessuno come la mi… -