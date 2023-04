Come cambia il tabellone di Matteo Berrettini a Montecarlo con l’eliminazione di Norrie (Di lunedì 10 aprile 2023) Archiviato un primo scorcio di stagione disastroso, Matteo Berrettini vuole voltare pagina nella primavera sulla terra rossa europea e mette a segno la prima vittoria della carriera al Masters 1000 di Montecarlo, rifilando al debutto un netto 6-4 6-2 allo statunitense Maxime Cressy e raggiungendo così i sedicesimi di finale del prestigioso torneo monegasco. Il 26enne romano si trova nella parte alta del tabellone e al prossimo turno dovrà sfidare il temibile argentino Francisco Cerundolo, n.33 ATP reduce da un successo contro pronostico per 6-3 6-4 nei confronti del britannico Cameron Norrie (undicesima testa di serie del seeding). Nessun precedente ufficiale nel circuito maggiore tra Berrettini e l’ostico giocatore sudamericano. Nel caso in cui l’azzurro dovesse avere la meglio su ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Archiviato un primo scorcio di stagione disastroso,vuole voltare pagina nella primavera sulla terra rossa europea e mette a segno la prima vittoria della carriera al Masters 1000 di, rifilando al debutto un netto 6-4 6-2 allo statunitense Maxime Cressy e raggiungendo così i sedicesimi di finale del prestigioso torneo monegasco. Il 26enne romano si trova nella parte alta dele al prossimo turno dovrà sfidare il temibile argentino Francisco Cerundolo, n.33 ATP reduce da un successo contro pronostico per 6-3 6-4 nei confronti del britannico Cameron(undicesima testa di serie del seeding). Nessun precedente ufficiale nel circuito maggiore trae l’ostico giocatore sudamericano. Nel caso in cui l’azzurro dovesse avere la meglio su ...

