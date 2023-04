Codici a barre e codici QR: cosa sono e a cosa servono (Di lunedì 10 aprile 2023) I codici a barre sono molto diffusi ma a cosa servono? Perché li troviamo su ogni confezione che acquistiamo, da quelle degli smarphone ai prodotti del supermercato. Non esiste una sola scatola o pacco in vendita che non ne sia dotato. Negli ultimi anni si sono diffusi molto anche i codici QR o a risposta rapida anche grazie alla diffusione degli smartphone dotati di fotocamera in grado di leggerli. Come scansionare un codice QR con il tuo smartphone cosa sono i codici a barre? I codici a barre sono dei simboli grafici che rappresentano delle ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 10 aprile 2023) Imolto diffusi ma a? Perché li troviamo su ogni confezione che acquistiamo, da quelle degli smarphone ai prodotti del supermercato. Non esiste una sola scatola o pacco in vendita che non ne sia dotato. Negli ultimi anni sidiffusi molto anche iQR o a risposta rapida anche grazie alla diffusione degli smartphone dotati di fotocamera in grado di leggerli. Come scansionare un codice QR con il tuo smartphone? Idei simboli grafici che rappresentano delle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giannifioreGF : Codici a barre #barcode e #QRcode: cosa sono e a cosa servono - Valessiabi : RT @_Chiara_Mente_: 1/5 Oggi al supermercato, mentre imbustavo le mie cose, mi è andato l'occhio alla spesa della signora dopo di me. La ca… - nikaquinze : RT @_Chiara_Mente_: 1/5 Oggi al supermercato, mentre imbustavo le mie cose, mi è andato l'occhio alla spesa della signora dopo di me. La ca… - _Chiara_Mente_ : 1/5 Oggi al supermercato, mentre imbustavo le mie cose, mi è andato l'occhio alla spesa della signora dopo di me. L… - GS1italy : RT @Tendenzeonline: 50 anni del codice a barre che dal 1973 sta rivoluzionando il modo di vendere e comprare. Oggi come allora, i codici a… -