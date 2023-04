CM.com – Milan, posticipato il summit con Ibra: ecco cosa filtra sul futuro dello svedese | Primapagina (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-04-09 23:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Quattro anni intensi con 37 gol in 78 presenze rappresentano un pezzo di storia del Milan. Fatta di una rinascita culminata con lo scudetto vinto nello scorso maggio. C’è tanto di Zlatan Ibrahimovic nella crescita di una squadra che ora ha una credibilità e degli obiettivi prestigiosi. E ora si avvicina il momento di una scelta che sarà ponderata a 360 gradi perché un campione come lo svedese merita quel rispetto che Maldini e Massara gli hanno sempre riservato. Non sarà, quindi, facile e risoluta come qualcuno vuole far passare. TROPPI STOP – Il primo penalizzato da una lunga catena di infortuni è lo stesso Ibrahimovic. L’ultimo, quello a coscia, rischia di rovinargli l’uscita di scena in una carriera ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-04-09 23:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Quattro anni intensi con 37 gol in 78 presenze rappresentano un pezzo di storia del. Fatta di una rinascita culminata con lo scudetto vinto nello scorso maggio. C’è tanto di Zlatanhimovic nella crescita di una squadra che ora ha una credibilità e degli obiettivi prestigiosi. E ora si avvicina il momento di una scelta che sarà ponderata a 360 gradi perché un campione come lomerita quel rispetto che Maldini e Massara gli hanno sempre riservato. Non sarà, quindi, facile e risoluta come qualcuno vuole far passare. TROPPI STOP – Il primo penalizzato da una lunga catena di infortuni è lo stessohimovic. L’ultimo, quello a coscia, rischia di rovinargli l’uscita di scena in una carriera ...

