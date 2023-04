Cloruro di sodio | grave minaccia per la salute | lo mangiamo tutti i giorni

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 10 aprile 2023) Siete sicuri di sapere che cosa portate sulle vostre tavole? Ildiè dove meno te lo aspetti ed è molto pericoloso. L’attenzione all’alimentazione è qualcosa che interessa a sempre più persone. Sono in molti, infatti, a tenere particolarmente ad acquistare soltanto cibo biologico, a chilometro zero, genuino e senza additivi e pesticidi. Ma siamo sicuri al cento per cento di sapere che cosa c’è dentro il cibo chee portiamosulle nostre tavole? La risposta breve, purtroppo è: no. Ildifa male e lo mangi ogni giorno – Grantennistoscana.itNon si può sempre controllare che cosa c’è negli alimenti che siamo abituati a consumare, credendo di farci del bene. Per esempio, sai in quali cibi e prodotti è contenuto il ...